Un forte odore acre, quasi ogni giorno, la mattina, viene segnalato in centro città e nella zona di via Riglio. Sono in corso controlli da parte di Arpa e degli agenti dell’unità ambientale della Polizia Locale, ma il problema sembra lontano dall’essere risolto.

Come ci spiega l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali, “al momento non ho avuto una segnalazione specifica per questa situazione mentre, ad esempio, ci siamo recentemente riuniti con Arpa, Ats e gestore di un impianto in città per il quale ci erano giunte segnalazioni. Il Comune non ha le competenze per fare dei controlli, nel momento in cui ci vengono segnalate determinate situazioni attiviamo l’Arpa per verificare le fonti degli odori”.