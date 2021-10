Sono trenta i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. 98.875 i tamponi effettuati in regione con 574 positivi, per un rapporto pari allo 0,6%. Aumentano di cinque unità i ricoveri ordinari, scendono di due quelli in terapia intensiva. Tre i decessi in regione.

