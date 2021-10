Una giovane cremonese di 27 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Gallignano sulla provinciale per Bergamo poco dopo le 19, nello scontro frontale tra due auto, una Ford Fiesta e una Dacia. Sul posto vigili del fuoco, tre ambulanze, l’automedica del 118 e l’elisoccorso da Brescia, oltre ai carabinieri. L’atra persona coinvolta è un ragazzo di 29 anni che era alla guida della Dacia. E’ ferito, ma non in maniera grave come era apparso in un primo momento. E’ ricoverato a Crema.

