Sono 186 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 29.319 tamponi processati e con il tasso di positività allo 0,6%. Tre i morti. Invariato il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (45), mentre diminuiscono le degenze negli altri reparti (-6, per un totale di 288).

Per quanto riguarda le province: 64 i nuovi positivi nel Milanese (di cui 20 a Milano città), 29 a Brescia, 13 a Varese, 12 a Monza e Brianza, 10 a Bergamo e Mantova, 9 a Pavia, 6 a Sondrio, 4 a Como e Cremona, 3 a Lecco, 0 a Lodi.

