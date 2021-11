Falsa partenza per la somministrazione del vaccino Covid nelle farmacie. Oggi secondo le intenzioni di Ats sarebbero dovute inizare, ma tre farmacie su quattro di quelle che in città di sono dette disponibili, non hanno ancora avviato le operazioni per diversi motivi. Fiale non ancora arrivate da parte di Zamboni; più tempo per organizzarsi per Leggeri e Ottoboni. Non ha risposto la farmacia Lloyds del CremonaPo.

