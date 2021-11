I reparti ospedalieri lombardi non sono ancora vicini alla soglia d’allarme, con un’occupazione delle terapie intensive intorno al 3% e occupazione dei reparti Covid al 6%, ma il peggioramento è evidente, lo hanno confermato in giornata sia il presidente della Regione Fontana, sia il commissario Guido Bertolaso in una conferenza stampa nel corso di una diretta facebook sulla pagina di Lombardia Notizie.

“La Lombardia è una delle poche realtà che ancora tiene nell’ambito di quelli che sono i colori di valutazione dell’epidemia – ha detto tra l’altro – La Regione è ancora bianca, non vi sono limitazioni particolari perchè siamo ancora su dati abbastanza buoni, ma vediamo che ogni giorno si stanno incrinando e ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare da bianca a gialla”.

Il passaggio in zona gialla avverrebbe nel caso di terapie intensive occupate oltre il tetto del 10 e del 15 per cento nei reparti Covid, il passaggio avverrebbe in modo certo. Il cambio di fascia comporterebbe di nuovo per i lombardi l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e altre limitazioni, ad esempio: tetto massimo di quattro commensali allo stesso tavolo nei ristoranti tranne che per i conviventi; limite alla capienza per cinema e teatri, al 50%.

