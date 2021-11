Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona e Novara, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, stanno dando esecuzione a 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere (ordinati dal gip Teresa De PAscale su richiesta del pm Paolo Storari) nei confronti dei membri di una associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni ed al conseguimento di erogazioni pubbliche.

Gli arresti e le perquisizioni condotte nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento, hanno consentito di sventare una truffa di oltre 60 milioni di euro relativa a indebite percezioni del reddito di cittadinanza. Oltre 9.000 le persone denunciate.

Sembra che il gruppo criminale sia riuscito a incassare già 15 milioni, attraverso redditi di cittadinanza chiesti in apparenza da 9mila romeni, che in realtà non hanno mai messo piede in Italia. Il blitz delle Fiamme Gialle ha impedito che la maxi truffa venisse portata a termine. L’ipotesi di reato è quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, associazione a delinquere ed estorsione.

Un vero e proprio programma studiato a tavolino da una banda di romeni e italiani, in alcuni Centri di assistenza fiscale, dove gli arrestati si presentavano con codici fiscali di centinaia di romeni ogni volta, dichiarando che questi fossero residenti in Italia da 10 anni e che avessero i titoli per accedere al reddito di cittadinanza. Secondo gli inquirenti, alcuni dei dipendenti del caf erano a conoscenza della truffa ma facevano finta di nulla, grazie al compenso che viene riconosciuto per ogni pratica, pari a 10 euro. In altri casi, sempre secondo gli inquirenti, sembra che siano stati vittime di estorsione.

