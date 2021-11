Contagi in aumento un pò in tutta Italia. Per il momento i ricoveri all’ospedale di Cremona sono stabili: 14 tra i reparti di malattie infettive e pneumologia. Nessuno in terapia intensiva. Si tratta prevalentemente di pazienti non vaccinati. Nel servizio di Giovanni Palisto il responsabile della terapia intensiva Enrico Storti.

