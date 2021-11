In Piazza Città di Lombardia, a Milano, il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, gli assessori Pietro Foroni e Stefano Bolognini e Guido Bertolaso, responsabile del coordinamento del piano vaccinazione anti Covid-19 di Regione Lombardia, hanno accolto i volontari della Protezione Civile per una cerimonia in loro onore.

Un’occasione per ringraziare tutti coloro che, durante l’emergenza Covid-19, hanno lavorato duramente mettendo a disposizione il proprio tempo a servizio di chi ne aveva più bisogno. Per Cremona erano presenti una rappresentanza della Protezione Civile Cremonese e una dell’associazione Siamo Noi, nonché la delegata provinciale alla Protezione Civile Elena Milanesi.

