Torna in presenza la veglia diocesana dei giovani con il Vescovo alla vigilia della 36esima Giornata mondiale della gioventù, sempre al palazzetto dello sport di Cremona ma con una formula rinnovata e una data che non è più quella della vigilia delle Palme. Sarà, infatti, sabato 20 novembre, con l’accoglienza dei gruppi a partire dalle 20.15 e l’inizio della veglia alle 20.45, con diretta tv su Cremona1 e i canali web diocesani.

«Per la prima volta – spiega don Francesco Fontana, incaricato diocesano per la Pastorale giovanile – celebriamo in Diocesi la Giornata mondiale della gioventù nella sua nuova collocazione in occasione della Domenica di Cristo Re. Quella che in Diocesi per tutti e da molti anni amichevolmente era chiamata “Le palme”, ovvero la veglia di preghiera e di incontro dei giovani con il Vescovo al palazzetto dello sport la vigilia della domenica delle Palme, per scelta di Papa Francesco, viene spostata alla vigilia della domenica di Cristo Re».

Il luogo rimane quello tradizionale del palazzetto dello sport di Cremona. Cambia leggermente la formula, a motivo anche delle limitazioni imposte dalle normative sanitarie in vigore. L’incontro tra i giovani e con il vescovo sarà dunque soltanto nel dopocena per un momento di preghiera e di ascolto di alcune testimonianze ed esperienze.

La veglia avrà inizio alle 20.45, ma le porte del palazzetto si apriranno già alle 20.15 per permettere l’accesso dei gruppi scaglionato e in sicurezza e con il rilevamento della temperatura e il controllo dei green pass.

Il momento di preghiera e riflessione – con lo slogan “Alzati perché hai visto!”, riprendendo il titolo del messaggio del Papa per la Giornata – sarà animato con il canto da una sezione del Grande coro diocesano. Dopo un momento di accoglienza, interverrà come ospite della serata per una testimonianza sul suo impegno in ambito umanitario Nicolò Govoni, giovane cooperante cremonese che ha fondato la ong “Still I Rise”. Seguirà il momento di preghiera e adorazione, al termine del quale il vescovo consegnerà un segno a tutti i gruppi presente. Prima della benedizione, infine, riceverà il mandato missionario Marco Allegri, il giovane della parrocchia cittadina di Sant’Agostino che nelle prossime settimana partirà per il Brasile per un anno di servizio a Salvador de Bahia, dove a fine ottobre è già presente un altra laica cremonese, Gloria Manfredini. Entrambi saranno di supporto alla parrocchia di Gesù Cristo Risorto guidata dal sacerdote “fidei donum” cremonese don Davide Ferretti.

«La veglia diocesana al palasport – conclude don Fontana – sarà un’occasione anche per ritrovarsi finalmente, dopo ben due anni di pausa forzata. La gioia dell’incontrarsi e il messaggio di Papa Francesco per la XXXVI Giornata mondiale della gioventù saranno gli ingredienti principali dell’appuntamento dei giovani in preghiera attorno alla croce della GMG che da tanti anni accompagna idealmente e concretamente il cammino intenso e ricco di tutti questi trentasei anni».

© Riproduzione riservata