Adottato dalla Giunta il Piano sugli spostamenti casa – lavoro dei dipendenti comunali, un documento previsto dal decreto Rilancio dello scorso anno per favorire la mobilità sostenibile, che i Comuni con oltre 50mila abitanti devono approvare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il documento parte da una ricognizione dello stato di fatto per arrivare a una parte operativa da adottare per limitare l’uso dei mezzi privati.

Il primo passo è stato il censimento degli spostamenti casa – lavoro del personale in una settimana – tipo di 5 giorni lavorativi. Dei 570 dipendenti presenti, una buona parte, 207 proviene da fuori Cremona, gli altri da vari quartieri della città, in prevalenza dal centro.

A rispondere al questionario è stato il 36% del personale presente, pari a 204 persone: 132 i residenti in città, 68 quelli dalla località più o meno vicine; in 4 casi non è stata data l’informazione sulla residenza.

Consistente, per una città piccola come Cremona, l’utilizzo dell’automobile privata, che nella stagione invernale viene usata da 114 persone, di cui il 45%, cioè 51, risiede in città.

La bicicletta viene usata da 77 persone nella bella stagione e solo in minima parte durante la stagione fredda, 37 persone. Praticamente nullo l’utilizzo dei bus, urbani o extraurbani: 5 persone in inverno; tre in estate. Inesistente la formula del car pooling.

La propensione al cambiamento è scarsa e non dipende molto dalle stagioni:il 65% dei lavoratori non sarebbe disponibile a spostarsi con il trasporto pubblico e tra i pochi che sarebbero disposti, lo farebbero solo se gli orari coincidessero con quelli del lavoro. Scarso anche l’appeal del car sharing: la metà circa degli intervistai non si dichiara disponibile a provare questa formula.

Il piano effettua poi delle simulazioni sulle azioni a costo zero che il Comune potrebbe attuare, tra cui consentire una maggior flessibilità di ingresso e uscita dagli uffici per chi rinuncia all’auto e si muove a piedi o in bicicletta. Oppure incentivando l’utilizzo dell’auto condivisa (car pooling e car sharing) mediante creazione di un applicativo gratuito sulla rete intranet aziendale a disposizione dei dipendenti provenienti da fuori comune.

Altri riscontri emersi dal questionario implicherebbero invece un impegno economico da parte dell’Amministrazione, ad esempio il miglioramento e ampliamento della rete ciclabile e delle aree di sosta dedicate; il miglioramento della offerta di TPL e la contribuzione all’acquisto di titoli di viaggio sui bus urbani ed extraurbani.

E tra le considerazioni finali viene vista come buona soluzione per ridurre traffico e inquinamento, il previsto spostamento degli uffici tecnici comunali ora in via Geromini e Aselli, in viale Trento e Trieste dove prima c’era Aem: un luogo vicino alla stazione treni e bus extraurbani,con un ampia disponibilità di parcheggi che nei prossimi due anni, sarà incrementata con il nuovo mltipiano.

