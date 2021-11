Sono 1.930 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia (ieri 1.735), nelle ultime 24 ore, a fronte di 118.279 tamponi effettuati, su un totale di 19.437.739 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi (ieri 4), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.278. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 656 di cui 58 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 20.144 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 859.436 (+526). Gli attualmente positivi in totale sono 20.858 (+1.399).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 668, Brescia 236, Varese 178 , Monza e Brianza 212, Como 130, Bergamo 121, Pavia 55, Mantova 65, Cremona 92, Lecco 43, Lodi 31, Sondrio 42.

In Italia i nuovi casi sono 11.555 contro i 10.544 di ieri. Con 574.812 tamponi, 40mila più di ieri, tanto che il tasso di positività rimane invariato al 2%. I decessi sono 49 (ieri 48), per un totale di 133.131 vittime dall’inizio dell’epidemia. Rimangono stabili le terapie intensive, che sono 512 come ieri (con però 50 ingressi del giorno, compensati dalle uscite), mentre i ricoveri ordinari aumentano di 105 unità (ieri +57), 4.250 in tutto.

