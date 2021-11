Oltre 100 pulman arrivati in città e 120 camperisti: sono solo alcuni dei numeri di domenica 21 novembre, ultima giornata di una festa del torrone da record. Il centro città è stato invaso dal profumo di zucchero e cioccolato, ma c’è stato spazio anche per la scossa data da Nicolò Govoni alla società del benessere, nell’incontro a palazzo Comunale sulle tante emergenze umanitarie in corso.

