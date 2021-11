Tim, ecco l’offerta di Kkr

Da Kkr arriva una manifestazione di interesse “non vincolante” e qualificata dal fondo come “amichevole” per il 100% di Tim che prevede indicativamente un prezzo di 0,505 euro per azione ordinaria o risparmio. Lo rende noto la stessa società di telecomunicazione in una nota al termine del Consiglio d’amministrazione, riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, che “ha preso atto della intenzione di Kohlberg Kravis Roberts Co. (Kkr) allo stato ‘non vincolante e indicativa’ di effettuare una possibile operazione sulle azioni di Tim attraverso un’offerta pubblica di acquisto sul 100% delle azioni ordinarie e di risparmio della società, volta al delisting”. “Aspira a ottenere il gradimento degli amministratori della società e il supporto del management” spiegano.

“La manifestazione d’Interesse, come detto non vincolante e basata su informazioni di pubblico dominio, sarebbe soggetta alla condizione del raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale sociale di entrambe le categorie azionarie”, ossia ordinarie e di risparmio, sottolinea ancora l’operatore di telecomunicazione.

Tim viene valutata intorno ai 11 miliardi di euro. Al 17 novembre, infatti, secondo quanto emerge dai dati della Consob, il capitale sociale di Tim era pari a 21.357.258.195 azioni. L’offerta di Kkr sul 100% quindi valuterebbe la società a 10,785 miliardi di euro, circa il 45,74% in più rispetto al valore del titolo Tim alla chiusura mercoledì in borsa. Il titolo si attestava a 0,3465 euro il che equivale per il 100% a circa 7,4 miliardi di euro.



La manifestazione di interesse di Kkr per il 100% di Tim “è, allo stato, condizionata tra l’altro allo svolgimento di una due diligence confirmatoria di durata stimata in quattro settimane, nonché al gradimento da parte dei soggetti istituzionali rilevanti (key government stakeholders –la società è soggetta ai poteri speciali, cosiddetto Golden Power, dell’Autorità di Governo)”.



“Su #Tim il Governo mantenga altissima la guardia, assicurando la migliore protezione di interessi nazionali e asset che rappresentano una colonna portante di crescita, sviluppo e progresso tecnologico del Paese” twitta il leader del M5S Giuseppe Conte. “M5S anche per le garanzie sui livelli occupazionali è in prima linea”.