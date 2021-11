All’indomani della giornata dedicata a combattere la violenza contro le donne, gli agenti della squadra Volante e i colleghi della Mobile hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un pakistano di 35 anni accusato di stalking. Vittima, una donna che il 35enne aveva conosciuto quando era arrivato a Cremona. Invaghitosi di lei, all’inizio della scorsa estate aveva cominciato a tempestarla di chiamate e messaggi, audio e video, sperando che la donna acconsentisse ad avere una relazione con lui. La sua insistenza e l’incapacità di accettare un rifiuto hanno costretto la vittima a rivolgersi alla Questura, presentando un’istanza di ammonimento. Il provvedimento è stato emesso a metà luglio, ma è servito a poco, e a quel punto la donna è tornata in Questura per sporgere denuncia.

Dopo gli opportuni accertamenti effettuati dalla polizia, il quadro emerso è risultato inquietante: il 35enne era così ossessionato dalla donna da inviarle centinaia di messaggi al giorno, cambiando continuamente utenza telefonica per riuscire a contattarla. Non solo: la aspettava anche sotto casa al rientro dal lavoro. Particolarmente allarmante è risultato essere un video in cui l’uomo si tagliava il palmo della mano con un coltello, scrivendo frasi d’amore con il sangue su un foglio bianco.

Nell’ultimo periodo la donna era impaurita, tanto da cambiare posto di lavoro e rinunciando ad uscire di casa da sola.

Dopo una complessa attività di indagine, ad agosto il gip ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla persona offesa. Nel frattempo, però, lui si era reso irreperibile. Nelle ultime ore gli investigatori hanno avuto notizia che l’uomo è tornato a Cremona. Gli agenti della Volante, che hanno tenuto sotto controllo l’abitazione della donna, sono riusciti ad individuarlo a pochi metri da casa in centro a Cremona.

All’uomo è stata quindi notificata l’ordinanza cautelare, la cui eventuale violazione potrebbe costargli l’arresto.

Sara Pizzorni

