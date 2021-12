Facebook rimuove rete account no vax in Italia e Francia

Meta ha rimosso su Facebook una rete di account collegata al movimento No Vax chiamato V_V, operante in Italia e Francia, che ha preso di mira medici, giornalisti, uomini politici con ”molestie di massa”. La società spiega che chi operava in questa rete usava una combinazione di account autentici, duplicati e falsi per lanciare commenti in massa sui post delle persone prese di mira per intimidirle e zittirle. “Prenderemo provvedimenti qualora trovassimo ulteriori violazioni”, spiega Meta che ha offerto la propria collaborazione a governo e polizia.