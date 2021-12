Fare le donazioni a MagicaMusica da oggi è semplice e veloce: basterà inquadrare un Qr code, grazie alla piattaforma per gli incassi ed i pagamenti Clackpay© resa disponibile all’associazione da Gedea Data Services, fintech che ha realizzato il gateway. La medesima modalità di pagamento è già stata adottata per la gestione delle quote associative. “Ci è sembrato un modo – spiega il direttore Piero Lombardi – per semplificare le procedure e renderle più snelle. Da oggi basterà inquadrare un Qr code per sostenere concretamente le nostre attività. È un gesto semplice ed immediato per aiutarci a proseguire il nostro cammino sulla strada dell’inclusione”.

“ClackPay© – aggiunge Daniele Cantatore CEO di Gedea Data Services – è nata inizialmente per rispondere alle esigenze di incasso delle aziende e dei professionisti. L’attenzione che l’azienda ha sempre rivolto al terzo settore, ci ha portati a declinare la nostra piattaforma in una configurazione che permetta, alle realtà impegnate nel sociale, di gestire non solo gli incassi ma anche la comunicazione con gli associati e con i sostenitori, sia online sia offline”.

I contributi raccolti verranno impiegati per sostenere le tante attività dell’associazione: dalla più nota proposta dell’orchestra, alla danza, passando per l’arte, le lezioni per il miglioramento della tecnica vocale, quelle individuali di canto, i laboratori di scrittura creativa ed il progetto in partenza prossimamente di teatro danza. “Se riusciamo a garantire ai nostri artisti con disabilità tutte queste occasioni di divertimento, è soprattutto grazie al sostegno di quanti con affetto ci seguono quotidianamente. Continuate così, ma da oggi in modo assolutamente più semplice”.

