Covid oggi Valle d’Aosta, 48 contagi e un morto: bollettino 3 dicembre

Sono 48 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 3 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I positivi attuali sono 721, di cui 695 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 64 persone. Con il decesso di oggi salgono a 480 le persone morte, risultate positive al virus da inizio epidemia in Valle d’Aosta.