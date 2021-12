Quartiere Po: alberi da riposizionare e ripiantumare

Gentile direttore,

Approfitto della sua disponibilità per fare un piccolo promemoria al sindaco e al suo assessore. Con la stessa solerzia con cui si sono effettuati gli abbattimenti e le rimozioni dei fusti degli alberi di via Adda, via Serio e di via Fulcheria (che hanno suscitato rabbia e polemiche tra i cittadini), vorremmo tornare a segnalare qualche assenza tra gli alberi del quartiere Po.

Premetto che le segnalazioni si ripetono inascoltate, da circa 8 anni.

Ecco l’elenco

Alberi piegati: Via Chiese (lato Cristo Re); Via Massarotti – Caduti di Nassiriya (2/3); Viale Po civ.83; Parco Tognazzi.

Alberi da ripiantumare: Via della Ceramica (3); Via dei Navaroli (4); Via Mella (lato sagrato Cristo Re); Via Mincio civ.42; Via Olona (4); Via Paolucci dè Calboli civ.7; Viale Po (4); Via Porto (8); Via Ticino civ.6; Largo Marinai d’Italia (4); Lungo Po Europa (7); Parco Biazzi (5); Parco al Po (circa 30); Parco Sartori (circa 12).

Matteo Tomasoni

