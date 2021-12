Si era perso a Cremona e non sapeva come chiedere aiuto, ma è stato rintracciato dai Carainieri della Sezione Radiomobile di Cremona, che erano sulle sue tracce: lieto fine per un uomo di 73 anni, muto e claudicante, scomparso la mattina del 2 dicembre da Bergamo.

L’uomo è stato rintacciato in un locale pubblico di via Dante, dove aveva cercato rifugio dopo avere vagato a lungo per ore tra la provincia di Bergamo e Cremona. A lanciare l’allarme, nella serata del 2 dicembre, era stata la figlia, dopo che l’il padre non era rientrato a casa.

L’uomo usciva spesso durante la giornata, per girare Bergamo, o in visita ad amici in Comuni limitrofi, per cui la donna non si era preoccupata per la sua assenza, in un primo tempo. Ma quando il 73enne non è rientrato per cena, ha fatto precipitare la figlia nell’angoscia. Immediato l’allarme, che ha messo in moto prima i Carabinieri di Treviglio e successivamente quelli di Cremona.

La donna era infatti riuscita a localizzare la posizione del padre tramite un apposito braccialetto elettronico che l’uomo indossa proprio per le sue difficoltà, e perché già era capitato che si allontanasse da casa. Il dispositivo segnalava la zona della stazione ferroviaria di Cremona.

La donna ha fornito ai militari una precisa descrizione di come era vestito il padre quando è uscito di casa, e questo ha consentito alle pattuglie di identificarlo facilmente all’interno di un locale di via Agli Scali, mentre beveva una bibita. Il proprietario si era reso conto del suo stato di difficoltà e lo aveva fatto entrare, ma non era ovviamente riuscito ad avere informazioni su di lui, a causa del suo mutismo.

I militari lo hanno quindi portato in caserma e lo hanno riaffidato alla figlia.

