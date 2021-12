Covid oggi Abruzzo, 279 contagi e un morto: bollettino 4 dicembre

Sono 279 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 4 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione, si tratta di un 68enne della provincia di Pescara. . Nelle ultime ore sono stati eseguiti 3.979 tamponi molecolari e 11.444 test antigenici. Da ieri sono guarite 106 persone. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 4.888. I ricoverati in area medica 102 persone, 12 in meno rispetto a ieri, 10 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. In isolamento domiciliare 4.776 persone. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Teramo a 120, Chieti a 74, Pescara a 56 e L’Aquila a 23.