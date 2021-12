Momenti di paura nel pomeriggio di sabato, quando un 38enne ha avuto un malore improvviso mentre era al volante della sua auto, lungo la via Brescia, in località Brazzuoli (Pozzaglio). E’ riuscito ad accostare a bordo strada, prima di accasciarsi sul volante.

A prestare aiuto alla moglie, che ha immediatamente chiamato il 118, si è fermato un conoscente, che transitava in quel momento, e che guidato dagli operatori del pronto soccorso ha prestato all’uomo le manovre di soccorso in urgenza, dopo averlo tirato fuori dall’auto, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Sul posto sono arrivati ambulanza e auto medica, insieme a una pattuglia dei Carabinieri, intervenuta in supporto. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale a Cremona.

