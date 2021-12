Piantumazione rimandata dopo l’errore di comunicazione, anche la mancanza di programmazione. La vera notizia dell’incontro di venerdì sera a Cristo Re è che non ci sono ancora state le ripiantumazioni promesse a novembre ma se tutto va bene, ovvero la seconda gara ( la prima gara è andata deserta ) saranno ripiantumate da fine dicembre a febbraio.

Quindi non solo è stata tardiva la riunione organizzata all’oratorio di Cristo Re ma al di là dei proclami l’amministrazione dimostra sempre di navigare a vista.

Prima abbatte le piante con una tempistica opinabile e ormai sotto gli occhi di tutti sbagliata e ora corre ai ripari di mostrando incertezze anche sulla parte operativa. Non ci sono piante nei vivai? Meglio dire che non si sono prenotate per tempo?

L’Assessore Bona con delega al verde pubblico, che è part time forse dovrebbe iniziare ad aumentare il ritmo e iniziare a produrre risultati, perché ad oggi entrambi non si sono visti.

Restano solo gli errori.

