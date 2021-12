Covid oggi Francia, oltre 42mila contagi in un giorno

Più di 42mila contagi di Covid in Francia oggi secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie d’Oltralpe. Non si ferma la corsa del Coronavirus nel Paese, dove nelle ultime 24 ore sono state 29 le vittime. Da novembre si è assistito nel Paese ha una crescita inarrestabile dei nuovi casi tanto che giovedì potrebbero venir decise nuove misure tra cui anche il lockdown se i numeri dovessero peggiorare. L’invito a tutta la popolazione è a fare il richiamo, la terza dose per vincere la battaglia contro il virus.