Un 50enne cremasco è stato denunciato dalla polizia locale di Offanengo per aver violato la quarantena per il Covid e per essere stato trovato alla guida di una Fiat Panda senza assicurazione e sottoposta a sequestro a marzo dagli agenti del Commissariato di Crema che l’avevano fermato e multato proprio perchè sprovvisto di assicurazione. Per di più il 50enne avrebbe dovuto essere in quarantena. Per l’uomo è quindi scattata la revoca della patente di guida, la confisca del veicolo e una serie di sanzioni per più di 3.700 euro.

