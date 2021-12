Torna, in una veste completamente rinnovata, il consueto appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Digitale e anche in provincia di Cremona riprendono gli eventi, completamente gratuiti, dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali la “rivoluzione” tecnologica e digitale.

Durante le sessioni della durata di un’ora circa, il relatore utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per permettere di sfruttare le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e digitale come rimanere in contatto con parenti e amici anche lontani attraverso chat e videochiamate, gestire il proprio denaro direttamente dal palmo della mano attraverso il proprio smartphone, acquistare prodotti in ogni angolo del mondo e riceverli dove e quando si vuole oppure scoprire come alcuni oggetti di uso quotidiano siano in grado di assolvere funzioni diverse e di comunicare tra loro. Verranno inoltre forniti spunti utili sul tema della sicurezza.

L’esperienza in digitale avviene già dalla fase di iscrizione al webinar, possibile anche tramite QRCode.

I partecipanti al termine della sessione avranno a disposizione un questionario volontario e anonimo attraverso il quale potranno descrivere il loro rapporto col mondo tecnologico e digitale e indicare quali argomenti desiderano approfondire in successivi incontri tematici.

Per conoscere le modalità di partecipazione e/o prenotarsi all’iniziativa sarà possibile rivolgersi agli Uffici Postali di Annicco, Bagnolo, Cremasco, Calvatone, Casalmaggiore, Castelleone, Castelverde, Chieve, Crema (piazza Madeo, 3), Crema 2 (via Cabrini, 9), Cremona Centro (via Verdi, 1), Cremona 1 (via Palestro, 53), Cremona 3 (via del Vasto, 7), Cremona 4 (Piazza 4 Novembre, 1), Cremona 5 (Piazza Fiume, 9), Cremona 6 (Largo madre Agata Garelli 2), Cremona 7 (Via Giuseppina 12/U), Dosimo, Dovera, Gadesco Pieve Delmona, Grumello Cremonese, Gussola, Isola Dovarese, Madignano, Montodine, Offanengo, Ostiano, Pandino, Piadena, Pianengo, Pizzighettone, Ripalta Cremasca, Rivolta D’Adda, Romanengo, San Giovanni In Croce, Sergnano, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino D’Adda, Torre De’ Picenardi, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vescovato, Vicobellignano.

© Riproduzione riservata