Anche alcuni cremonesi questa mattina si sono recati a Soresina, dove da oggi sono iniziate le somministrazioni del vaccino anti Covid all’interno del Polo sanitario Nuovo Robbiani. Come noto, da circa un paio di settimane risulta impossibile prenotarsi all’hub Sapiens presso il capoluogo e in molti hanno deciso di optare per la cittadina a metà strada tra Cremona e Crema. Ottima l’organizzazione del centro vaccinale, dove i volontari hanno aiutato il personale sanitario ad orientare le persone.

Resta la pesante incognita di quando tornerà ad essere possibile prenotarsi a Cremona. Anche questa mattina, per esempio, chi ha la scadenza dei cinque mesi dall’ultima vaccinazione a dicembre, non aveva altra possibilità che recarsi a Leno (nemmeno più Codogno) per fare il richiamo. Mancanza di spazi adeguati (la riapertura dell’hub in Fiera è solo un’ipotesi) e soprattutto mancanza di personale medico rendono difficile la situazione.

