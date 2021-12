Proseguono gli incontri nell’ambitro del progetto Il tempo ritrovato, promosso dal Comune di Cremona e dagli Istituti comprensivi cittadini (capofila l’Istituto comprensivo Cinque), e che dedica il prossimo appuntamento a nuove e vecchie tendenze di lettura delle giovani generazioni. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Piccola Biblioteca del Comune di Cremona, specializzata in letteratura per l’infanzia.

L’evento che si terrà on-line è in programma per martedì 14 dicembre dalle ore 17 alle ore 19. Ospiti saranno Giovanni Peresson, responsabile dell’Ufficio studi dell’Associazione italiana editori (AIE), titolare dello Studio Livingstone di ricerche di mercato e consulenze editoriali e docente di editoria all’Università statale di Milano, e Cristina Mussinelli, consulente AIE per l’editoria digitale, e segreterio generale della Fondazione LIA che promuove lo sviluppo della lettura digitale accessibile.

Un’occasione per presentare a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e in generale a tutti gli appassionati di libri i risultati della ricerca condotta dall’Associazione italiana editori dal titolo “Bambini e ragazzi tra libri, app e podcast nell’anno del covid-19”, un’analisi sui comportamenti dei piccoli lettori e sui cambiamenti portati dalla pandemia, che evidenzia le potenzialità del digitale e la sopravvivenza del cartaceo.

“Desideriamo ringraziare AIE per questa importante ricerca perché aiuta ad approfondire le attuali preferenze di lettura dei giovani, offrendo nuovi spunti per arricchire le iniziative volte alla promozione della lettura nelle scuole” dichiarano gli assessori all’Istruzione ed alla Cultura Maura Ruggeri e Luca Burgazzi. “L’incontro del 14 dicembre è un importante appuntamento per tutti coloro che sono a contatto con i giovani, dagli insegnanti ai genitori, oltre che agli addetti ai lavori – bibliotecari e librai. La lettura è un’importante opportunità di crescita per il singolo, ma anche per tutta la società nel suo complesso, ed è necessario conoscere i canali, tradizionali o tecnologici, che utilizzano i giovani per poter essere sempre pronti ad accompagnarli nella loro crescita”.

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi, compilando il modulo al seguente link https://forms.gle/XLxhb2j3Y3V5SCrdA. Al termine si riceverà il link per l’evento. Successivamente il video dell’incontro sarà disponibile sul canale You Tube del Comune di Cremona.

