Domani, mercoledì 8 dicembre, si terrà l’inaugurazione ufficiale di Incontriamoci a Cremona – Natale 2021, programma di iniziative teso a sviluppare interventi per risollevare economicamente, ma non solo, il cuore pulsante della città, in particolare i negozi di vicinato, all’insegna di una forte volontà di ripresa dopo il periodo più difficile contrassegnato dalla pandemia: un insieme di animazioni, shopping, concerti, mostre, mercatini e tante luci di stelle reso possibile grazie alle risorse messe in campo dal Comune, dalla Camera di Commercio di Cremona, dalle Associazioni di categoria e da sponsor.

L’appuntamento è alle ore 17, in piazza del Comune, quando, presenti amministratori comunali e i partner del DUC (Distretto Urbano del Commercio), inizieranno le videoproiezioni animate sulla facciata del Palazzo Comunale dal titolo Unritrattoperunirci (Uniteadroundportrait) dell’artista Vincenzo Marsiglia, progetto curato da Julie Fazio e Laetitia Florescu Sperti, accompagnate dalla performance musicale del musicista e compositore Simone Boffa alias Ocrasunset come testimonianza di questo periodo e volontà di coinvolgimento. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Comune di Cremona (Settore Cultura).

Per l’inaugurazione della proiezione lo spettatore sarà immerso in un’esperienza visiva e musicale grazie al live set di Ocrasunset che presenterà alcuni brani creati appositamente per l’occasione. Il pubblico potrà inoltre interagire con l’opera con un iPad, che permette di scattare il proprio ritratto. Questo sarà trasformato in un volto digitale, vestito dalle stelle a quattro punte (segno riconoscibile dell’artista chiamato UM unità Marsiglia), che sarà immerso nel flusso della proiezione in corso.

Dal 9 dicembre, attraverso la call dell’artista, tutti coloro che lo desiderano potranno inviare sul sito del Comune il loro ritratto che sarà rielaborato e aggiunto alla costellazione di persone per una rinascita sociale.

