Un ingaggio da 25mila euro, per l’estensore del Piano comunale del Verde, di cui oggi il Comune pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse per la ricerca di un tecnico in grado di ridisegnare il verde pubblico cittadino.

I curricula saranno giudicati sulla base di alcune caratteristiche, particolarmente premiante (massimo 50 punti su 100) sarà il criterio dell’esperienza e quindi la pertinenza delle attività svolte rispetto alle attività da affidare, la loro ricchezza e varietà, la complessità dei procedimenti e degli approfondimenti svolti e i risultati conseguiti. 40 punti al massimo spetteranno per la valutazione della relazione che descrive le modalità di espletamento del servizio richiesto; 10 punti per la valutazione dell’eventuale dichiarazione d’impegno a costituire un gruppo di progettazione multidisciplinare.

Nel contempo, si è conclusa la ricerca della nuova figura di funzionario per la Progettazione del Verde e Rigenerazione Urbana negli uffici comunali: la graduatoria finale è già stata pubblicata all’albo e vede al primo posto Alberto Ferrante. Il nuovo assunto avrà un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi.

Per quanto riguarda invece il Piano del Verde, il disciplinare di incarico per il professionista che verrà selezionato dovrà contemplare “l’inserimento di tecniche e materiali nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale; prodotti basati su metodi e principi rigenerativi certificati, utilizzo di materiali secondo il Green public procurement tendente a minimizzare l’impatto ambientale in fase produttiva e lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti stessi.

Dovranno essere indicate opportune previsioni finalizzate ad una riduzione dei rifiuti prodotti dalla realizzazione degli interventi, anche tramite il ricorso a materiali riciclati, al contenimento dei consumi energetici, delle risorse ambientali e delle emissioni inquinanti”. gbiagi

