Un tripudio di colori sulla facciata di palazzo Comunale: sono iniziate così, oggi pomeriggio, le iniziative di animazione natalizia promosse dal comune e dai commercianti. Il progetto proposto da Vincenzo Marsiglia consiste in una serie di proiezioni animate che mostrano volti di diversi personaggi noti e sconosciuti, modificati attraverso un applicazione per Ipad. 500 autoscatti, anche di personaggi famosi come Piero Pelù, Laura Pausini e persino Paolo Coelho, inviati via social, che Marsiglia ha trattato trasformandoli in visioni colorate, in pieno stile pop art.

Il progetto è curato da Julie Fazio e Laetitia Florescu Sperti.

Tra i volti che da qui al 19 gennaio coloreranno la piazza, con una vivace colonna sonora, anche quelli dei cremonesi che potranno essere fotografati durante i pomeriggi di shopping in centro, per poi vedersi riprodotti nella installazione digitale.

