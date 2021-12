E’ uscito di strada probabilmente per l’asfalto scivoloso e con l’auto è andato a sbattere contro il muretto di un cascinale, abbattendone una parte. Ferite fortunatamente non gravissime per il 19enne alla guida del veicolo, protagonista dell’incidente avvenuto poco prima delle 19 lungo via Bergamo all’altezza del civico 355. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Verde, il 115 e i carabinieri, mentre il ragazzo è stato portato all’ospedale in codice giallo. Intervenuti anche i tecnici di Linea Distribuzione, assistiti dai Vigili del Fuoco, in quanto il muretto abbattuto conteneva quadri elettrici.

Sara Pizzorni – Giuliana Biagi

