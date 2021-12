Manovra 2022, Bombardieri: “Sciopero? Disponibili a confronto anche in extremis”

Manovra 2022, i sindacati sono disponibili a un confronto con il governo anche in extremis. Lo annuncia ad Agorà Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, sull’ipotesi che si riesca ad evitare anche all’ultimo lo sciopero programmato da Cgil e Uil per il 16 dicembre. “Noi – ha detto – siamo sempre pronti al confronto, non abbiamo mai chiuso porte”.