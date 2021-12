Le previsioni sono state rispettate e la neve è arrivata anche nella nostra provincia ed in città a Cremona. La perturbazione annunciata ha infatti raggiunto questa mattina il nord Italia, portando pioggia e neve anche a bassa quota, tanto che i primi fiocchi sono stati segnalati in Lombardia anche a Milano, Pavia e Lodi, oltre che a Crema e Cremona.

Pilotata da una vasta area di bassa pressione sulle isole Britanniche e da un minimo secondario che si sta scavando tra la Costa Azzurra e il Golfo di Genova, l’aria fredda affluita negli ultimi giorni permette alla neve di cadere anche in pianura: imbiancati anche l’entroterra ligure, il Piemonte e l’Emilia occidentale.

Per quanto riguarda le previsioni per le prossime ore, in provincia di Cremona la neve continuerà a cadere anche nel pomeriggio dell’Immacolata e nella notte tra mercoledì e giovedì, portando ad accumuli che non dovrebbero comunque causare gravi problemi alla circolazione automobilistica. Giovedì è previsto un cielo nuvoloso al mattino e più sereno nel primo pomeriggio, mentre anche per la giornata di venerdì si prevedono deboli precipitazioni nevose sul Cremonese. Il week end sarà invece soleggiato ma caratterizzato da temperature ancora molto basse.

