Con le nuove modifiche volute dal governo e l’introduzione di green pass e super green pass si limitano le possibili attività per chi non è vaccinato, e la fascia d’età più attenzionata (in relazione soprattutto al trasporto pubblico) è quella degli adolescenti. Nel nostro territorio sono più di 5000 coloro che non hanno ricevuto il vaccino contro il Covid, su un totale di popolazione che supera di poco i 26mila. Questo significa che circa l’80% della fascia 12-19 in provincia di Cremona ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino (in totale 21.023), mentre i ragazzi ancora da vaccinare sono 5.152.

Di questi 312 sono guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi, 288 sono prenotati e in attesa della prima somministrazione, e i restanti 4.552 non si sono mai prenotati. Un numero alto, è vero, ma che in percentuale non si discosta molto da altre fasce d’età: nella fascia 30-39 in provincia di Cremona, ad esempio, è vaccinato l’84%. Della fascia 40-49 enni l’86%. La fascia più coperta è invece quella degli over 70, con il 92% della popolazione cremonese coperta da vaccino.

