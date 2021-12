Variante Omicron, Pfizer: “Dose booster vaccino garantisce alta protezione”

Tre dosi di vaccino Pfizer garantiscono un’elevata protezione contro la variante Omicron. Albert Bourla, Ceo di Pfizer, annuncia la “buona notizia” sulla base dei risultati degli studi. “Per essere chiari con gli ascoltatori -dice a Nbcnews- tre dosi di vaccino sono efficaci contro Omicron come le due dosi erano efficaci contro le altre varianti. La dose booster aumenta in maniera enorme l’efficacia del vaccino”.

Le informazioni fornite da Pfizer arrivano poche ore dopo i primi dati di uno studio condotto in Sudafrica. Il vaccino Pfizer, con le due dosi standard, potrebbe essere meno efficace nei confronti della variante Omicron. E’ l’indicazione legata ai primi dati di uno studio, di dimensioni ridotte, condotto in Sudafrica dall’Africa Health Research Institute. I ricercatori, in base ai dati pubblicati online e ancora non sottoposti a peer review, hanno evidenziato una “evidente riduzione” della protezione offerta dal vaccino – con il ciclo ordinario – nei confronti della variante.