Scontro all’incrocio tra via Massarotti e via Santa Tecla nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre, dove un’auto e una moto sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e auto medica, che hanno prestato soccorso al centauro ferito, un ragazzo di 25 anni. Se in un primo momento le sue condizioni sono sembrate preoccupanti, l’uomo è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo, con ferite serie ma non in pericolo di vita.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona, che si occuperà di ricostruire la dinamica dell’incidente.

© Riproduzione riservata