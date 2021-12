L’hub vaccinale di Cremona tornerà presso gli spazi di CremonaFiere. Ad annunciarlo è l’Asst di Cremona, che ha avviato in queste ore il trasferimento. Un ritorno auspicato, anche a seguito della richiesta, da parte dei vertici nazionali e regionali, di riaprire i maxi centri, per implementare ulteriormente la campagna vaccinale, e in particolare alla terza dose. Motivo per cui già da alcuni giorni aveva riaperto anche l’hub di Soresina, presso il Nuovo Polo Robbiani.

Le operazioni di trasloco di materiali e farmaci sono in corso, e la sede ripristinata sarà operativa molto probabilmente dal 19 dicembre. Dunque chi ha già effettuato la prenotazione a Sapiens, dal 19 dicembre manterrà valida la propria prenotazione, ma dovrà recarsi a Ca’ de Somenzi.

L’auspicio è che con questo nuovo allargamento degli spazi, e quindi conseguente aumento della capacità vaccinale giornaliera, si riescano a ridurre i tempi di attesa, ma soprattutto a imporre un’accelerata sulla somministrazione della dose booster.

