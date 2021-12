Musica e solidarietà unite sabato sabato sera al teatro Ponchielli nel concerto del ‘Sixth Pop Gospel Choir’ promosso dal gruppo “Passi da dea…donne per MEDeA”, il ricavato era destinato ai progetti dell’Associazione.

Il balletto di On Stage Danza di Paola Posa ha aperto la serata lasciando poi la scena all’inno di Mameli intonato da tutto il teatro Ponchielli che anche quest’anno ha ospitato il concerto di Natale organizzato dalle Dee di Medea. La gioia di ritrovarsi sul palco del teatro cremonese, ancora una volta esaurito, la testimonianza di chi è guarito e l’importanza della prevenzione nei discorsi introduttivi di Nicoletta, Anna e Patrizia, in rappresentanza delle Dee, prima di lasciare il posto alla musica e al Sixth Pop Gospel Choir diretto dal maestro Massimo Ardoli. Tra canti di Natale e brani più impegnati, con le voci soliste di Elena Ravelli e Diego Favagrossa, non sono mancati momenti dedicati all’impegno dell’Associazione.

© Riproduzione riservata