Poca neve, ma tanti danni sulle strade di Cremona, dove in questi giorni sono tornate a formarsi diverse buche nell’asfalto, nei punti in cui erano stati fatti dei rappezzi. Per intervenire tempestivamente in una di queste situazioni, e nell’attesa di una sistemazione definitiva, questa sera in via Cadore, dove si innesta via Larga, la Polizia Locale ha realizzato una segnaletica provvisoria per segnalare un chiusino sporgente, evidenziato con gesso bianco.

