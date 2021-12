Sono 90 i nuovi positivi in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, su un totale di 4.765 in tutta la Regione, con una percentuale di positività pari al 3,5 (a livello nazionale il 3,7%). 134.761 i tamponi effettuati; 145 i ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), 1.189 nei reparti ordinari, +4 rispetto a ieri.

29 i decessi, che a livello nazionale raggiungono quota 129, il numero più alto in un giorno, in questa quarta ondata Covid.

La regione con più casi odierni è proprio la Lombardia seguita da Veneto (+3.677), Emilia Romagna (+1.898), Lazio (+1.887) e Piemonte (+1.861). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.282.076. I guariti sono 14.802 (ieri 6.637) per un totale di 4.841.245.

