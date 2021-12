Ha riaperto oggi, domenica 19 dicembre, l’hub vaccinale in Fiera a Cremona. A partire dalle 11.30 battenti riaperti, dunque, con il centro vaccinale che ha visto anche il via alle inoculazioni per la fascia riguardante i bambini tra i 5 e gli 11 anni: in totale sono state 700 le dosi somministrate ai bambini. Bambini che hanno ricevuto anche la calorosa accoglienza da parte dei volontari dell’organizzazione di volontariato “Dal naso al cuore”.

“Gli spazi – ha commentato il direttore sanitario dell’Asst di Cremona – qui sono decisamente più ampi per cui riusciamo a fare, con le stesse risorse 450 dosi in più. I bambini saranno accolti il sabato e la domenica. Ci auguriamo di riuscire ad aumentare il numero di medici in modo da aprire tutti i 15 box disponibili: ciò significherebbe mille somministrazioni in più al giorno”.

Canino quindi lancia un appello a quanti non si sono ancora vaccinati: “Al momento abbiamo 8 posti occupati in terapia intensiva, ma sono in aumento: questo vuol dire che dovremo ridurre le attività ordinarie delle cure dei tumori. Se non ci si vuole vaccinare per motivi ideologici, lo si faccia per motivi umanitari”.

Presente anche il sindaco Gianluca Galimberti che ha voluto ringraziare Sapiens, CremonaFiere, Asst e Ats e ha sottolineato: “E’ un lavoro importantissimo e di squadra: vacciniamoci tutti. Sono contento che in questa giornata inizino le vaccinazioni per i bambini: è un segno di protezione nei loro confronti”.

