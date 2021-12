La Vanoli alza bandiera bianca dopo un tempo prendendo grossi parziali e arrivando anche a -30 da Brescia. Vince la Germani 86-73 grazie ad un sontuoso Della Valle con 23 punti e 16 di Gabriel. Sesto KO di fila per Cremona in un novembre-Dicembre da dimenticare. Nota positiva il rientro di Poeta in campo.

