Sono oltre 10,7 milioni i cesti con regali enogastronomici che stanno entrando nelle case degli italiani per il Natale 2021 e per le feste di fine anno, con una varietà di scelta per tutti i gusti e per tutte le tasche con un balzo del +24% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sul tema “Torna il Natale sulle tavole degli italiani”. Un successo spinto dalla tendenza al regalo utile, magari da usare subito per imbandire le tavole delle feste, oppure considerato un dono speciale per parenti e amici, con l’augurio di gustare un “Natale made in Italy” o un “Natale a km zero”.

Anche a Cremona i buongustai hanno ancora modo di scegliere (o confezionare da sé, utilizzando le agri-bag natalizie) il proprio cesto di eccellenze enogastronomiche. Basta passare domattina, martedì 21 dicembre dalle ore 8 alle 12, presso il mercato di Campagna Amica, che come tutti i martedì sarà sotto il portico del Consorzio Agrario di Cremona, affacciato su via Monteverdi e piazza Marconi.

Anche domattina, presso il mercato, le aziende degli agricoltori di Coldiretti gareggeranno nella proposta delle idee-regalo più belle e gustose: tra le varie proposte, ci sono i cofanetti con le confetture perfette per la colazione natalizia, i tris di mieli o di salse e verdure sottolio, le decorazioni (tutte da gustare) per l’albero di Natale, gli agri-panettoni realizzati con la ricetta contadina. Nel contempo, chi preferisse comporre da sé la propria strenna natalizia può farlo richiedendo l’agri-bag Campagna Amica, da riempire con tutti i sapori presenti presso il mercato, dai formaggi ai salumi, dal miele alle confetture, dall’ortofrutta di stagione a sottoli, vino, agri-birra, dolci tipici.

