Il 18 febbraio del 2021, in occasione della visita in ospedale del consulente della Regione Lombardia per l’emergenza Covid Guido Bertolaso, Alma Molinari, allora 107 anni, era stata la prima a ricevere la prima dose di vaccino.

Alma si è spenta a 108 anni. Un anno fa era arrivata in ospedale accompagnata dalla nipote. Era orgogliosa di rappresentare la sua categoria, quella degli ultracentenari responsabili.

Una storia d’altri tempi, la sua: vedova dall’età di 46 anni, ha fatto la sarta per tutta la vita. Viveva con la figlia Vilma che ha 86 anni. Remo, il marito, lo aveva conosciuto a Cremona. La seconda guerra mondiale li ha separati dall’inizio: “Si sono sposati per procura – aveva spiegato il nipote Giovanni Ratti – si usava così all’epoca. Il nonno era arruolato nell’esercito, impegnato nella Campagna d’Africa, era il 1940”.

