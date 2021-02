Blitz di Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per l’emergenza Covid, presso l’ospedale di Cremona, questa mattina, per l’avvio della campagna vaccinale, che ha preso il via con la somministrazione a una donna di ben 107 anni, prima paziente a ricevere la dose.

Le vaccinazioni si svolgono con un ritmo di un centinaio circa al giorno a Cremona e una cinquantina presso il presidio Oglio Po, e vengono somministrate ogni mattina dalle 9 alle 12 (a Casalmaggiore invece le somministrazioni avvengono il pomeriggio).

Parallelamente, proseguiranno anche i vaccini degli operatori sanitari extraospedalieri, che verranno eseguiti nel numero di 200 al giorno tra Casalmaggiore e Cremona.

