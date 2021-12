Tragico incidente questa mattina, mercoledì 22 dicembre, lungo l’autostrada A21 all’altezza dell’Area di servizio Ghedi Ovest, in direzione sud verso Cremona. L’impatto, avvenuto poco dopo le 9.00, ha visto coinvolti un mezzo pesante, un furgone e un’auto. A perdere la vita un uomo che si trovava alla guida del furgone. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, ma per il conducente non c’è stato niente da fare. Per permettere l’intervento dei soccorsi, è stato fermato in entrambi i sensi di marcia generando lunghe code. La circolazione è quindi ripresa, anche se su un’unica corsia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, con i rilievi che sono affidati alla Polizia Stradale.

