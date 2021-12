Un video emozionale, voluto dal Comune di Cremona, per promuovere il Natale in città. E’ #incontriamociacremona e dura circa un minuto, tempo in cui è racchiusa l’essenza delle feste natalizie della nostra città. Il centro diventa location di incontri tra famiglie, ma anche di shopping (con le agevolazioni “Buoni shopping” e “Sosta e shopping”) e di momenti più tradizionali come la visita ai presepi a palazzo comunale o palazzo Vidoni.

Si punta dunque sull’emozione per dare al centro di Cremona un Natale che possa dare non solo una boccata d’ossigeno al commercio ma anche un senso di appartenenza a un luogo, il centro città, che tutti devono tornare a vivere a pieno. Il video è stato realizzato anche in collaborazione con la Camera di Commercio e il Distretto Urbano del Commercio.

Federica Bandirali

