Grazie alla rinnovata collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP), sede di Cremona, sono in mostra nei negozi del centro storico cittadino i presepi realizzati dai volontari dell’Associazione stessa. Una mostra diffusa che si inserisce tra nel programma Incontriamoci a Cremona – Natale 2021 che racchiude le numerose iniziative realizzate per il periodo natalizio.

Hanno aderito all’iniziativa Ortopedia Macalli e Ke Bontà di corso Vittorio Emanuele II, Osteria Pane e Salame di via Platina, Guindani Viaggi, Lord Caffè, Kit Abbigliamento, Il Sognatore e Paola B di corso Garibaldi, La Taglia di Gaia, La Betulla, IRIPARO, MONDOLIBRI e Lo Scrigno Merceria in corso Pietro Vacchelli. Altri presepi artigianali sono esposti all’Infopoint, a SpazioComune (piazza Stradivari), nello spazio espositivo del Consorzio Liutai (piazza Stradivari) e, grazie alla disponibilità della Camera di Commercio, nell’ex Borsino (via Solferino), oltre a quelli presenti a Palazzo Comunale e nella chiesa di S. Marcellino.

“Ancora una volta la collaborazione con la sede cremonese dell’Associazione Italiana Amici del Presepio ha permesso di promuovere ulteriormente il commercio di vicinato in un momento di rilancio economico grazie alla presenza di un simbolo del Natale all’interno delle vetrine dei negozi della nostra città”, è il commento dell’Assessore al Commercio e Turismo Barbara Manfredini.

