Covid Francia oggi, 88mila contagi in un giorno

In Francia sono circa 88mila i nuovi casi confermati di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha affermato il ministro della Sanità Olivier Veran, aggiungendo che si tratta del ”numero più alto di contagi dall’inizio della pandemia”.

“Le cifre di oggi non sono buone”, ha detto Veran ai giornalisti. Responsabile dell’aumento dei contagi è la diffusione della variante Omicron, molto più contagiosa della Delta. I dati odierni equivalgono al 40 per cento in più rispetto a giovedì scorso.